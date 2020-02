L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 37.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2018 betrug der Nettoumsatz 8,475 Milliarden Schweizer Franken (2017: 7,960), der Nettogewinn 867 Millionen Schweizer Franken (2017: 755). (30.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Während das Unternehmen für H2 ein kräftiges Wachstum in Aussicht gestellt habe, habe der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich (H2: +0,1%) stagniert. Ohne Hongkong wäre der Umsatz in H2 um 5% angestiegen (in konst. W.; Negativeffekt: CHF -200 Mio.). Der für das GJ19 ausgew. Umsatz sei bei Electronic Systems etwa unverändert geblieben und sei bei Watches & Jewellery um -3% zurückgegangen.Das EBIT habe CHF 1,02 Mrd. erreicht, das seien -5% bzw. -11% ggü. Konsensprognose und VontE (CHF 1,08 Mrd.). Die EBIT-Marge sei bei Watches & Jewelery um -90 Bp. auf 14,4% und bei Electronic Systems um -270 Bp. auf 2,4% geschrumpft.Der operative Cashflow sei hingegen von CHF 943 Mio. im GJ18 auf CHF 1.224 Mio. im GJ19 gestiegen. Zur Erinnerung: 2018 sei der Cashflow zusätzlich durch höhere NUV-Abflüsse belastet worden (CHF -413 Mio.; Lagerbestände: CHF +633 Mio.). Diese Situation habe sich bis heute wieder normalisiert. Der Dividendenvorschlag von CHF 8,0 pro Inhaberaktie sei bekräftigt worden.2020 werde in allen Regionen außer der SVR Hongkong mit gesunden Zuwächsen gerechnet. Nächster Kursimpuls: Medienkonferenz und Veröffentlichung des Jahresberichts am 19. März.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270,00. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swatch Group-Aktie: