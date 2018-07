Börsenplätze Sunrise-Aktie:



71,90 EUR +0,77% (04.07.2018, 09:13)



CHF 84,05 +1,57% (04.07.2018, 10:40)



CH0267291224



A14M5T



SR2



SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (04.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Um den Ausblick für GJ 2018 und den soliden Jahresstart (Q1/2018 mehr als Kons.) besser wiederzugeben, habe der Analyst seine Schätzwerte leicht angepasst. Kurz gesagt, habe er seine ber. EBITDA-Werte für 2018-20 um 1,2%, 0,8% bzw. 2,1% auf CHF 593 Mio., CHF 606 Mio. und CHF 521 Mio. angehoben (alle ca. 1% mehr als Kons.).Die jüngsten Kommentare der Mitbewerber würden andeuten, dass der Eintritt von Salt in den Festnetztelefonie-Markt bisher keine großen Umwälzungen ausgelöst habe. Der Analyst rechne daher mit einem unverändert soliden Betriebsergebnis und schätze den Umsatz in Q2/2018 auf CHF 458 Mio. (K: 456) und das ber. EBITDA auf CHF 148 Mio. (K: 146).Der Analyst sehe die vor Kurzem angekündigte Transaktion zwischen Liberty Global und Vodafone als Signal dafür, dass sich der Konsolidierungstrend auch in der Schweiz verstärken könnte. Er halte es für möglich, dass Liberty Global/UPC für Sunrise in den nächsten 6 bis 12 Monaten ein Kaufangebot vorlegen werde und schätze die Synergien auf CHF 40 je Aktie, was einem Plus von CHF 10 pro Sunrise-Aktie entspräche (bei Aufteilung zw. UPC und Sunrise zu gleichen Teilen und 50% Eintreffenswahrscheinlichkeit).Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Sunrise-Aktie mit dem Votum "buy". Das Kursziel sei von CHF 90,00 auf CHF 97,00 erhöht worden. (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link