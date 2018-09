Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodulen und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (19.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst Paul Coster vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities vertritt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) weiterhin eine neutrale Haltung.SunPower sei von der US-Handelsbehördeeine Zoll-Ausnahmegenehmigung nach Section 201 gewährt worden. Die Nachricht sei positiv, da damit ein Schatten vom Aktienkurs genommen werde. Im Vergleich zu den internationalen Konkurrenten verfüge SunPower nun über einen Wettbewerbsvorteil.Die Guidance von SunPower, die noch auf der Annahme von Zöllen beruhe, könnte Aufwärtspotenzial bergen. Analyst Paul Coster kann sich nach eigenen Aussagen für die SunPower-Story nun mehr erwärmen.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer SunPower-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 8,50 auf 9,00 USD an.Börsenplätze SunPower-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs SunPower-Aktie:6,56 Euro +1,23% (19.09.2018, 16:09)