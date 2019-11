Tradegate-Aktienkurs SunPower-Aktie:

6,90 Euro +0,39% (29.11.2019, 15:42)



Nasdaq-Aktienkurs SunPower-Aktie:

USD 7,52 -0,86% (29.11.2019, 15:42)



ISIN SunPower-Aktie:

US8676524064



WKN SunPower-Aktie:

A1JNM7



Ticker Symbol SunPower-Aktie Deutschland:

S9P2



Ticker Symbol SunPower-Aktie Nasdaq:

SPWR



Kurzprofil SunPower Corp.:



SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) ist einer der führenden Anbieter von Solartechnik. SunPower stellt Solarzellen, Solarmodule und Solaranlagen her. Durch die Partnerschaft mit Total hat das Unternehmen einen starken Partner an seiner Seite. SunPower besitzt Vertretungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. (29.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Michael Weinstein von der Credit Suisse:Aktienanalyst Michael Weinstein vom Investmenthaus Credit Suisse äußert im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR).Die Kapitalerhöhung von SunPower Corp. habe viel früher stattgefunden als erwartet, so die Analysten der Credit Suisse. Im Bewertungsmodell werde zudem für das Maxeon Modulproduktionsgeschäft ein niedrigerer Wert angesetzt.Analyst Michael Weinstein reduziert das Kursziel für die SunPower-Aktie von 14,50 auf 11,00 USD. Mit der Ausgabe neuer Aktien adressiere das Unternehmen Refinanzierungsrisiken im Zusammenhang mit der in 2021 fälligen Wandelanleihe und sorge für einen Abbau der Verschuldung.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer SunPower-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze SunPower-Aktie:Berlin-Aktienkurs SunPower-Aktie:6,89 Euro +0,28% (29.11.2019, 13:55)