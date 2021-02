NASDAQ-Aktienkurs SunOpta-Aktie:

16,25 USD +3,57% (03.02.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs SunOpta-Aktie:

20,80 USD +3,69% (03.02.2021, 22:00)



ISIN SunOpta-Aktie:

CA8676EP1086



WKN SunOpta-Aktie:

784556



Ticker-Symbol SunOpta-Aktie:

ZSK



NASDAQ Ticker-Symbol SunOpta-Aktie:

STKL



Kurzprofil SunOpta:



SunOpta Inc. (ISIN: CA8676EP1086, WKN: 784556, Ticker-Symbol: ZSK, NASDAQ Ticker-Symbol: STKL) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Geschäfte betreibt, die sich auf ein gesundes Produktportfolio konzentrieren. Sie arbeitet über die folgenden Segmente: Globale Inhaltsstoffe und Konsumgüter. Das Segment Global Ingredients fasst die operativen Segmente der nordamerikanischen und internationalen Rohstoffbeschaffung und -versorgung zusammen, die sich auf die Beschaffung, Verarbeitung und den Verkauf von Spezial- und Bio-Getreide, Saatgut, Obst, Inhaltsstoffen auf Getreide- und Kakaobasis sowie anderen Rohstoffen konzentrieren.



Das Segment Konsumgüter bietet gesunde und biologische Lebensmittel, die für Einzelhändler, Großhändler und Lebensmittelhersteller konsumentenverpackt sind, mit einer Reihe von Marken- und Eigenmarkenprodukten an. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschaffung von nicht gentechnisch veränderten (nicht gentechnisch veränderten) und biologischen Inhaltsstoffen sowie der Herstellung gesunder Lebensmittel und Getränke. Sie stellt verpackte Produkte her, die sich auf die Kategorien gesunde Getränke, gesunde Früchte und gesunde Snacks konzentrieren. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SunOpta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von SunOpta (ISIN: CA8676EP1086, WKN: 784556, Ticker-Symbol: ZSK, NASDAQ Ticker-Symbol: STKL) unter die Lupe.Milch und Milchprodukte aus Hafer, Soja und Co würden die Anleger euphorisieren. Die SunOpta laufe seit Wochen steil nach oben. Am Mittwoch sei das Papier des kanadischen Unternehmens auf ein neues Rekordhoch bei 16,31 USD geklettert.SunOpta habe sich vor einigen Jahren auf vegane Ernährung spezialisiert. Zum Angebot der Firma würden neben Milchersatz auch allerlei gesunde Snacks wie z.B. Früchteriegel gehören. Die Nachfrage hiernach steige kontinuierlich, da immer mehr Menschen in Nordamerika Zucker meiden würden.Die Fantasie bei SunOpta liege allerdings v.a. im Geschäft mit Milchersatz. Global Market Insights schätze das Volumen für Milch auf Pflanzenbasis im Jahr 2026 auf 21 Mrd. USD. Das würde ein jährliches Wachstum von 13% pro Jahr bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SunOpta-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SunOpta-Aktie:14,28 EUR +5,78% (04.02.2021, 13:35)