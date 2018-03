Börsenplätze Sulzer-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

108,10 EUR -0,55% (01.03.2018, 09:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

CHF 124,90 -1,19% (01.03.2018, 10:24)



ISIN Sulzer-Aktie:

CH0038388911



WKN Sulzer-Aktie:

A0NJPK



Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUL1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SULZF



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (01.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) und erhöht sein Kursziel.Die einzigen Punkte, die der Analyst leicht anpasse, seien Auftragseingang und Wachstum. So lägen seine Werte für Auftragseingang (GJ18E: +6,9%, OG: 3,2% ggü. 2,2% im GJ17) und Wachstum +6,8% (OG: 3,0%) am oberen Ende der neuen Zielspanne bzw. darüber.Zugrunde liegende op. EBITDA-Marge: +90 BP im GJ18E: Die unerwartet langsame Erholung der Rentabilität bei Pumps (VontE: Rückkehr in Gewinnzone) und der Preisdruck bei RES hätten durch die deutlich gestiegene Rentabilität bei Chemtech (+320 BP im GJ18 auf 7.3% ohne Sonderposten) weitgehend kompensiert werden können.Der Analyst berücksichtige in seinem Modell die zusätzlichen Restrukturierungskosten von CHF 45 Mio., die sich fast zu gleichen Teilen auf 2018 und 2019 aufteilen würden. Aufgrund des Preisdrucks (zumindest bei den bestehenden Aufträgen) warte er aber vorerst noch ab, ehe er die zusätzlichen Einsparungen von CHF 30 Mio. vollständig berücksichtige.Der Analyst rechne damit, dass sich die FCF-Rendite auf ca. 5% verbessern werde. Trotz der höheren Investitionen im GJ18-19 (CHF 20-30 Mio. für zwei neue Pumpenwerke) dürften ein verbessertes Gesamtergebnis und ein geringerer Barmittelabfluss bei SFP für zusätzliche Schubkraft sorgen.Seine zugrunde liegenden Annahmen würden nur leicht angepasst. Die niedrigeren EPS-Schätzungen für das GJ18/19E würden sich durch weitere Restrukturierungskosten ergeben. Dank des zusätzlichen Einsparpotenzials steige der EVA/DCF-basierte Fair Value auf CHF 150 (Exit-EBIT-Marge +20 BP auf 10,3%). Die höhere Risikoprämie habe einen mildernden Effekt. Insgesamt hätten sich die Fundamentaldaten am Markt eindeutig verbessert (ausgenommen Power) und Sulzer werde davon weiter profitieren. Aufgrund des höheren Fair Value hebe der Analyst sein Kursziel auf CHF 150 an (ggü. CHF 140).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie. (Analyse vom 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link