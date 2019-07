Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Südzucker-Aktie sei langfristig (Börsengang in 1989) bislang kein gutes Investment gewesen. Durch ihre maßgebliche Abhängigkeit vom Zuckerpreis weise sie allerdings nur eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt auf. Und das mache die Aktie wiederum interessant, wenn man steigende Zuckerpreise erwarte - bei einem gegebenenfalls nicht mehr so starken Aktienmarkt.Noch viel weiter könne der Zucker eigentlich kaum sinken, denn schon aktuell würden führende Hersteller wie die weltweite Nummer 1, Südzucker, deutliche Verluste erwirtschaften. Nun sei es müßig zu spekulieren, was mit dem Zucker über die nächsten Monate passiere. Kaum vorhersehbare Wettereinflüsse hätten hierauf etwa einen großen Einfluss.Die Südzucker-Aktie habe sich seit 1989 vier Mal im Preis mindestens verdoppelt, also im Durchschnitt etwa alle 7,5 Jahre - um dann in zyklischen Abwärtsphasen freilich wieder alle Zugewinne zu verlieren. Damit sei aber der mögliche Hebel ersichtlich, sofern der Zuckerpreis erneut anspringe. Die Talsohle beim Zucker scheine jedenfalls erreicht, und die Aktie habe erst kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Der Markt jedenfalls antizipiere steigende Preise: Mit solchen Ausscherungen der Aktie hätten auch die letzten beiden Zucker-Anstiege ihren Anfang genommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: