Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,80 EUR +4,15% (14.04.2022, 16:29)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (14.04.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Jüngster Rücksetzer ausgebügelt - AktienanalyseWie viele andere Papiere ist auch die Aktie von Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) mit dem Krieg in der Ukraine kräftig eingebrochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Eine negative Analystenstudie habe ihr Übriges getan. Warburg Research habe die Titel von Europas größtem Zuckerproduzenten Anfang März von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 15,10 auf 9,00 Euro gesenkt. Die Preise für Gas und Strom in Europa seien seit Kriegsbeginn weiter in die Höhe geschnellt, was zu einem wesentlichen Problem für Konzern werde, habe es zur Begründung geheißen.Inzwischen jedoch habe sich die Lage merklich entspannt: Auf Monatssicht sei es um mehr als neun Prozent nach oben gegangen - damit notiere der SDAX-Wert wieder auf dem Niveau von Mitte Februar. Dazu beigetragen hätten recht gute Vorab-Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Angesichts steigender Preise sei der Umsatz um gut 13 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das EBITDA sei noch etwas stärker auf 690 Mio. Euro gestiegen. Das operative Konzernergebnis habe sich sogar um fast 40 Prozent auf rund 330 Mio. Euro erhöht.Die Belastungen durch steigende Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten seien offenbar geringer als ursprünglich angenommen, habe daher auch Warburg Research eingestehen müssen - und habe das Kursziel wieder leicht auf 9,50 Euro angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,76 EUR +3,91% (14.04.2022, 16:14)