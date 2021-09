Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (30.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Südzucker: Gefangen im Seitwärtstrend - AktienanalyseNach einem durchwachsenen Jahresauftakt hat Europas größter Zuckerproduzent Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) im zweiten Geschäftsquartal wieder in die Spur gefunden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Zahlen zufolge sei der Konzernumsatz um zehn Prozent rund 1,84 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Konzernergebnis habe sogar um 25 Prozent auf 85 Mio. Euro zugelegt. Hintergrund seien die gestiegenen und weiter zulegenden Zuckerpreise. Am Terminmarkt in New York sei der Rohzucker-Future seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent geklettert. Das Zuckersegment des Konzerns habe daher nach zwölf Verlustquartalen in Folge wieder einen Gewinn von sieben Mio. Euro ausweisen können.Angesichts des guten zweiten Quartals habe Südzucker denn auch seine Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz solle 2021/22 unverändert auf 7,0 bis 7,2 Mrd. Euro steigen, nach 6,7 Mrd. Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis solle sich deutlich verbessern und werde weiterhin in einer Bandbreite zwischen 300 und 400 Mio. Euro erwartet, nachdem es 2019/20 bei lediglich 236 Mio. Euro gelegen habe. An der Börse seien die Nachrichten gut aufgenommen worden.Die Südzucker-Aktie habe zulegen können - sei aber (wie schon so oft in den vergangenen Monaten) am Widerstand bei 14,50 Euro wieder eingefangen worden. Das Seitwärtsgeschiebe geht damit weiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:13,94 EUR +0,65% (30.09.2021, 11:16)