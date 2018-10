Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

14,11 EUR -0,18% (26.10.2018, 09:54)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frank- reich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 18.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2017/18 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Euro. (26.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF) charttechnisch unter die Lupe.Im Gegensatz zum schwachen Gesamtmarkt sei es im Oktober bei der Südzucker-Aktie zu einer deutlichen Aufwärtsreaktion gekommen. Diese Entwicklung nähre die Hoffnung, dass das Papier nach dem Kursverfall von gut 25 EUR auf knapp 11 EUR mittlerweile das Schlimmste überstanden habe.Auch aus charttechnischer Sicht würden sich aktuell die positiven Signale mehren. So sei jüngst ein wichtiger Kumulationswiderstand zurückerobert worden. Gemeint sei das Barrierenbündel aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13,50 EUR, der 38-Wochen-Linie (akt. bei 13,59 EUR) sowie dem im Februar 2017 etablierten Baissetrend (akt. bei 13,62 EUR). Der beschriebene Stimmungswandel werde durch den MACD untermauert, der freundlich zu interpretieren sei und zuvor bereits eine positive Divergenz ausgeprägt habe.Darüber hinaus möchten die Analysten die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke hervorheben. Das nächste Erholungsziel werde durch das Junihoch bei 15,85 EUR definiert. Auf der Unterseite bestünden indes die ersten Rückzugslinien in Form der o. g. Kumulationszone, aber auch in Form des Hochs vom September bzw. dem Tief vom März bei 13,02/13,01 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:14,205 EUR +0,53% (26.10.2018, 09:44)