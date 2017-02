ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (14.02.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Analyst Christian Bruns von Equinet:Christian Bruns, Analyst der Investmentbank Equinet, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF).Die Ethanol-Tochter CropEnergies habe mit positiven Nachrichten (Ausblick erneut angehoben) aufwarten können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Da die Südzucker-Aktie in den letzten Monaten jedoch deutlich zugelegt und das Kursziel erreicht habe, sei eine Kaufempfehlung nicht mehr gerechtfertigt.Christian Bruns, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Südzucker-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. (Analyse vom 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:24,69 EUR -1,08% (14.02.2017, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:24,699 EUR -0,89% (14.02.2015, 12:25)