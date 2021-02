Bonn (www.aktiencheck.de) - Gegenüber dem Vormonat legte die Industrieproduktion Südkoreas im Dezember deutlich zu und stieg um 3,7 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Damit habe sie nicht nur die Entwicklung im November, sondern auch die Konsensprognosen der Experten deutlich übertroffen. Angeführt worden seien die Zuwächse im Verarbeitenden Gewerbe von der Halbleiterindustrie (plus 11,6 Prozent) und dem Maschinenbau (plus zehn Prozent), auf die drei Viertel des Gesamtanstiegs entfallen seien. Durch eine anhaltend starke Nachfrage sei das Verhältnis zwischen Lagerbeständen und Auslieferungen im Verarbeitenden Gewerbe weiter auf 106,0 zurückgegangen (107,6 im November) und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2019. Speziell für Halbleiter sei das Verhältnis sogar auf den niedrigsten Stand seit November 2005 gesunken. Aufgrund der Coronavirus-bedingten verschärften Abschottungsmaßnahmen sei der Zuwachs bei den Einzelhandelsumsätzen im Monatsvergleich mit 0,2 Prozent wesentlich geringer ausgefallen, im Jahresvergleich hätten sie sogar ein Minus von zwei Prozent verbucht.



Insgesamt präsentiere sich die südkoreanische Wirtschaft damit aber weiterhin robust. Die gute wirtschaftliche Entwicklung im Inland und eine erstarkende Auslandsnachfrage im Zuge der globalen Konjunkturstabilisierung im weiteren Jahresverlauf sollten den Won stützen. (01.02.2021/ac/a/m)



