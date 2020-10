Bonn (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche stellte Südafrikas Präsident Ramaphosa in einer Rede vor dem Parlament den wirtschaftlichen Wiederaufbau- und Sanierungsplan seiner Regierung vor, berichten die Analysten von Postbank Research.



Zwei Hauptpfeiler des Plans, nämlich die Entwicklung der Infrastruktur und die Erholung des Energiesektors, seien im Wesentlichen eine Neuordnung der bestehenden politischen Prioritäten, wenn auch mit erhöhter Dringlichkeit und möglicherweise mehr Staatsausgaben. Der Präsident habe ebenso ein neues Beschäftigungsprogramm der Regierung angekündigt, das über einen Zeitraum von drei Jahren 2,6 Prozent der Staatseinnahmen (kumulativ 100 Milliarden Rand oder zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts) kosten solle, unterstützt durch eine dreimonatige Verlängerung des COVID-19-Zuschusssystems (in Höhe von schätzungsweise 25 Milliarden Rand oder 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das laufende Finanzjahr) und Subventionen für kleine Unternehmen.



Diese Initiativen scheinen in direktem Widerspruch zum Bestreben des Finanzministeriums zu stehen, die Staatsausgaben zu konsolidieren, so die Analysten von Postbank Research. Sie würden trotz der Erklärung des Präsidenten, dass das Budget auf mittlere Sicht konsolidierungsorientiert bleiben werde, Zweifel am Ziel des Finanzministeriums aufkommen lassen, die Schulden zu stabilisieren. Die Veröffentlichung des Budgets am 28. Oktober dürfte daher entscheidend für den südafrikanischen Rand sein. Würden sich die Sorgen nicht bestätigen, könnte die Aussicht auf eine verstärkte Konjunkturstützung dem Rand Rückenwind verleihen. (19.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.