Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit einem Wachstum von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal schlug Südafrikas Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich die Erwartungen, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Statt der prognostizierten 7,5 Prozent sei das BIP im Vergleich zum Vorjahr somit "nur" 6,0 Prozent geschrumpft. Sehr stark habe insbesondere die Wertschöpfung der Edelmetallminen zugelegt. Da im Rohstoffsektor tätige Unternehmen rund ein Drittel der Marktkapitalisierung des südafrikanischen Leitindex FTSE/JSE 40 ausmachen würden, habe dieser gestern einen Jahreshöchststand erzielt. Ausländische Investoren würden momentan zudem von Währungsgewinnen profitieren, da der Südafrikanische Rand seit seinen Jahrestiefs im August deutlich an Wert gewonnen habe. Dies habe auch daran gelegen, dass die Nachfrage aus dem Ausland nach südafrikanischen Staatsanleihen im November so hoch gewesen sei wie zuletzt im März 2018. Dennoch bestünden Risiken: 2021 könnte die Fiskalpolitik in Südafrika stark restriktiv werden und sich somit möglicherweise als Bremse für die weitere Kursentwicklung erweisen. (09.12.2020/ac/a/m)





