Damit würden sich noch einmal deutlich größere Konjunkturprogramme abzeichnen, möglicherweise verbunden mit Steuererhöhungen. Ein solches Konjunkturpaket würde die Inflation stärken, also für Preisauftrieb sorgen. Genau darauf hätten am gestrigen Mittwoch Investoren an den Bondmärkten gesetzt. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen seien auf mehr als ein Prozent, den höchsten Stand seit dem Beginn der Corona-Pandemie, gestiegen.



Würden die Entwicklungen eintreten, wie sie sich derzeit politisch abzeichnen würden und von Investoren erwartet würden, wirke sich das tendenziell positiv auf zyklische Branchen und Erneuerbare Energien aus. Das Gleiche gelte für Banken und Versicherungen, die von einem steigenden Zinsumfeld und einer steileren Zinskurve profitieren würden. Der Höhenflug der Technologiewerte hingegen dürfte erst einmal enden.



Die Ereignisse in dieser Woche würden einmal mehr die überragende Bedeutung der USA für die internationalen Kapitalmärkte unterstreichen. Ausschlaggebend seien aber die Stichwahlen in Georgia, denn sie würden voraussichtlich die Tektonik der künftigen Mehrheits- und Machtverhältnisse in den USA verändern. Die gestrigen Vorgänge im Kongress seien hingegen zwar ein politisches Erdbeben, aber keines für die Kapitalmärkte. (07.01.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die gestrigen Ereignisse in Washington sind historisch, keine Frage. Ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte bleiben aber überschaubar, so die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Viel wichtiger für die Entwicklung der Kapitalmärkte sei ein anderes Ereignis in den USA in den letzten Tagen: Der voraussichtliche Wahlsieg beider demokratischen Bewerber bei den Stichwahlen im Senat. Denn damit müsse die Grundannahme der vergangenen zwei Monate seit der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten revidiert werden: Anders als bisher angenommen werde es wohl darauf hinauslaufen, dass Biden mit einem Kongress zu tun haben werde, der ihm dank der dann entscheidenden Stimme seiner Vizepräsidentin Harris demokratische Mehrheiten sichere und damit die Möglichkeit bieten werde, "durchzuregieren".