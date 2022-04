Hintergrund: Vor kurzem habe die turnusmäßige (halbjährliche) Indexüberprüfung stattgefunden - auf Basis des längerfristig sehr erfolgreich funktionierenden Trend-Signal-Indikators (TSI). Konsequenz: Mit dem Medizintechnik-Spezialisten Medartis habe nur ein Mitglied der zuvor zwölf trendstärksten Aktien seinen elitären Platz im Index verteidigen können.



Insgesamt umfasse dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Qualitätsaktien. Dabei würden mit Nestlé, Novartis, Roche, die großen Drei im schweizerischen Standardwerte-Index SMI, für Stabilität und Sicherheit sorgen. Zwölf kleinere Wachstumswerte, die den Aktienkorb komplettieren würden, würden den zusätzlichen und entscheidenden Boost bringen.



DER AKTIONÄR Schweiz Index glänze aus Anlegersicht gleich durch mehrere Vorteile: Der Aktienkorb verteile zum einen das Risiko auf mehrere Schultern und besteche zum anderen gerade in diesen (volatilen) Kriegszeiten mit Relativer Stärke. Der Index habe nämlich auf Monatssicht ein Plus von mehr als vier Prozent verbuchte. Zur Einordnung: Der DAX hat in diesem Zeitraum nur rund ein Prozent an Wert gewonnen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (14.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alles neu macht der Mai - in dem Fall schon der April, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Beim AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV), in dem mit Nestlé, Novartis und Roche die großen Drei der Alpenrepublik mit jeweils rund zehn Prozent "gesetzt" seien, komme es zum Stühlerücken. Folge: Der handverlesen ausgewählte Index erhalte eine Vielzahl neuer attraktiver Mitglieder.