Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus und damit verbundenen wirtschaftlichen Schäden habe den Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) ins Minus gedrückt: 23.865 Punkte (-0,91%). Auch andere asiatische Börsen hätten nachgegeben.



Unternehmen:



Der chinesische Batteriehersteller Guoxuan bestätige Gespräche über eine strategische Zusammenarbeit mit Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Die Kooperation solle Technologie, Produkte und Kapital umfassen, habe Guoxuan mitgeteilt. Es gebe aber noch keine rechtsverbindliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit, habe es weiter geheißen.



Die finnische Edelstahlfirma Outokumpu (ISIN: FI0009002422, WKN: 885421, Ticker-Symbol: OUTA) habe in Q4 aufgrund positiver Einflüsse bei Rohmaterialien und dank einer strafferen Kostenkontrolle ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 70 Mio. EUR erzielen können. Bisher habe das Unternehmen lediglich rund 45 Mio. EUR prognostiziert. Auf diesem Niveau hätten auch in etwa die Schätzungen der Analysten gelegen.



Vorbehaltlich des Gelingens der Fusion von Raytheon (ISIN: US7551115071, WKN: 785159, Ticker-Symbol: RTN1) und United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759, Ticker-Symbol: UTC1, NYSE-Symbol: UTX) kaufe der britische Rüstungskonzern BAE Systems (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP) zwei Geschäftseinheiten, die die US-Rivalen wegen ihres Zusammenschlusses abgeben müssten. Es handele sich um eine auf militärische Navigationssysteme spezialisierte Sparte der United-Technologies-Tochter Collins sowie um das Militärfunk-Geschäft von Raytheon. Der Abschluss sei für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. (21.01.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Stück für Stück geht es am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts, so die Analysten der NORD LB.Trotz fehlender Impulse aus den USA seien die Indices vorgerückt. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) +0,17%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +0,49%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +0,64%.Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hätten sich mit einem Minus von 2,16% am DAX-Ende wieder gezeigt. Bei Analysten herrsche Skepsis in Bezug auf die Ende Januar anstehenden Quartalszahlen. Für Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei es nur wenig geringer nach unten gegangen. Die Airline-Aktien seien mit -2,0% weiter im Sinkflug geblieben.