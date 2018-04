Negativer Strompreis - was ist das?



Negative Strompreise sind an sich keine Neuheit. Sie entstehen, wenn es ein Gefälle zwischen Angebot und Nachfrage gibt. Seit Beginn der Energiewende häuft sich dieser kuriose Sachverhalt jedoch, da immer mehr Strom unter anderem aus Wind und Sonne entsteht. "Ist der Verbrauch zu einem Zeitpunkt des Überangebots relativ niedrig, trifft ein erhöhtes Angebot auf eine geringere Nachfrage. Es kommt zu negativen Strompreisen. Da der Überfluss zu einer Instabilität der Netze führt, erhält jemand, der sich in diesem Moment bereit erklärt, den Strom aus dem Netz abzunehmen, dafür sogar noch Geld", fasst Dr. Tack die Situation zusammen. Dabei gilt: Je tiefer der Preis, umso höher die Prämie. In der Spitze wurden 2017 83,06 Euro pro Megawattstunde erreicht. "Finanziert wird dieser Irrsinn durch das EEG, dessen Kosten Verbraucher und der Mittelstand tragen." In der Vergangenheit profitierten besonders Deutschlands Nachbarländer von der Situation. So ist insbesondere Frankreich ein dankbarer Abnehmer des geschenkten Stroms. Auf diese Weise erhöhen negative Strompreise die EEG-Kosten für die deutsche Wirtschaft sogar noch. Die Produzenten von erneuerbaren Energien bekommen jedoch in jedem Fall ihr Geld.



Fragwürdige Garantie Dass es überhaupt so weit kommt, dass Strom verschenkt wird und Prämien bezahlt werden, liegt an der gesetzlichen Verpflichtung der Netzbetreiber, Ökostrom vollständig abzunehmen und an der Börse zu verkaufen. Sie haben durch das EEG und die darin garantierte Umlage keine Möglichkeit, den aus erneuerbaren Energien gewonnenen Strom abzulehnen: Auch wenn keine Nachfrage besteht, müssen sie jede angebotene Kilowattstunde entlohnen. Ihnen entsteht jedoch kein Nachteil, da die daraus resultierenden Kosten auf die Kunden der Netzbetreiber umgelegt werden. "Diese irrsinnige Entwicklung muss aus verschiedenen Gründen bekämpft werden: Sie gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und belastet die Verbraucher. Trotzdem wird dieser Umstand von der Politik weitestgehend ignoriert", erklärt Dr. Tack. (09.04.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Strom aus erneuerbaren Energien hat in Deutschland einen Rekord erzielt, so die Borgmeier Media Gruppe GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am Morgen des 1. Januar 2018 wurde zum ersten Mal in der Geschichte der komplette Bedarf der Bundesrepublik aus Ökostrom gedeckt. Grund zur Freude gab es jedoch nicht auf allen Seiten, denn aufgrund dieses Angebotes und eines zusätzlichen Backups aus fossilen Brennstoffen bekam das Ausland Teile der erzeugten Strommengen geschenkt. Und damit nicht genug: Da der Strompreis ins Negative fiel, bekamen die Abnehmer sogar noch eine Prämie dazu. "Wie viel Ökostrom tatsächlich produziert wird, kann niemand voraussehen, weshalb die fossilen Kraftwerke immer als Reserve vorgehalten werden müssen. Unter bestimmten meteorologischen Voraussetzungen, wie beispielsweise bei einem Sturm, entsteht deshalb ein Überangebot", erklärt Dr. Karl Tack, Vorsitzender der Kommission Energiepolitik des Wirtschaftsverbandes "Die Familienunternehmer". Laut Bundesnetzagentur kamen 2017 insgesamt 146 Stunden zusammen, in denen negative Strompreise vorherrschten. "Dieses System zeigt deutlich die Mängel der Energiewende in Deutschland auf, die auch in diesem Fall zulasten von Mittelstand und Verbrauchern gehen", fügt der Experte hinzu.