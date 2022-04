Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und DaaS & E-Commerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können. (07.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ströer sagt ein starkes Auftaktquartal voraus - der Aktie hat das bislang aber wenig geholfen - AktienanalyseDer Werbevermarkter Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) hat sich im vergangenen Jahr aus der Corona-Krise herausgearbeitet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank eines wieder deutlich besseren Außenwerbegeschäfts und Zuwächsen in der Medien- und Datensparte habe der Umsatz 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 13 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro zugelegt. Genauso stark sei es mit dem bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 513 Mio. Euro hochgegangen. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sei von rund 35 Mio. auf 122 Mio. Euro nach oben gesprungen. Die Dividende solle daher auf 2,25 Euro je Aktie erhöht werden. Für das Vorjahr habe Ströer 2,00 Euro je Anteil bezahlt.Auch das neue Jahr sei gut angelaufen. Der Segmentumsatz rund um Außenwerbung (Out-of-Home; OOH) dürfte im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 55 bis 65 Prozent steigen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Für den Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende März erwarte der Vorstand ein Plus um 20 bis 25 Prozent. Das Betriebsergebnis solle um 25 bis 32 Prozent zulegen. Die Ziele würden damit deutlich über der erwarteten Jahresentwicklung liegen. Für diesen Zeitraum peile Ströer sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA einen Anstieg um zehn bis 14 Prozent an.Fundamental scheine also alles im Lot. Charttechnisch hingegen sehe es etwas anders aus. Die Ströer-Aktie befinde sich in einem intakten Abwärtstrend und sei zuletzt auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2020 gefallen. Wer dennoch jetzt in der Ströer-Aktie aktiv werden möchte, sollte daher besser zu gepufferten Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2022)Börsenplätze Ströer-Aktie: