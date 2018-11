Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (22.11.2018/ac/a/nw)



Der Werbevermarkter Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist weiter auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank seines guten Kerngeschäfts und des Telefon- und Direktvertriebs habe das Unternehmen seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 28 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro steigern können. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 15 Prozent auf 364 Mio. Euro zugelegt. Der Konzern sehe sich daher auf gutem Weg, die Erlöse 2018 wie prognostiziert um rund ein Fünftel auf 1,6 Mrd. Euro zu steigern und ein bereinigtes EBITDA von 375 Mio. Euro zu erreichen.Das kam an der Börse gut an: Auf Monatssicht ging es um fast vier Prozent auf aktuell 47,57 Euro nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2018)