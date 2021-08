Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

67,20 EUR -0,67% (17.08.2021, 14:37)



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

67,25 EUR -0,07% (17.08.2021, 14:35)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital OOH & Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Im Geschäftsjahr 2020 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).Nachdem das erste Quartal der Ströer SE & Co. KGaA noch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem fortgesetzten Lockdown deutlich negativ gekennzeichnet gewesen sei, habe das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 von der wachsenden Dynamik des Werbemarkts profitiert. Mit EUR 374,0 Mio. (Q1 2021: EUR 311,9 Mio.) hätten die Quartalsumsätze um 41,6% (Q1: -15,3%) deutlich über dem Niveau des Vorjahres (EUR 264,1 Mio.) gelegen. Auf organischer Basis habe der Umsatzzuwachs ebenfalls 41,6% betragen. Das adjusted EBITDA habe sich im Vergleich zum Umsatz überproportional um 93,1% (Q1 2021 noch -37,1%) auf EUR 106,8 Mio. (Q1 2021: EUR 73,5 Mio.) erhöht.Angesichts einer in Q2 2021 besser als erwarteten Entwicklung werde im dritten Quartal mit einem Wachstum von 15% bis 20% im Vergleich zum Vorjahr gerechnet, was einer gut 10%-Steigerung zum Vorkrisen-Niveau entsprechen solle. Unter der Annahme, dass eine mögliche vierte Covid-19-Infektionswelle keine wesentliche negative Auswirkung auf die Dynamik des OOH-Geschäfts habe und unter Berücksichtigung der erwarteten Nachholeffekte, prognostiziere der Vorstand nun für das GJ 2021 bei einem Umsatz in Höhe von etwa EUR 1,6 Mrd. ein adjusted EBITDA zwischen EUR 490 bis 510 Mio. (bisher: wieder positivere Ertragslage im Vergleich zum Covid-19-Jahr 2020. Dabei sei von einer im Vergleich zum GJ 2019 vergleichbaren Entwicklung abzüglich negativer Effekte aufgrund des pandemiebedingten Shutdowns ausgegangen, die aber durch erwartete Nachholeffekte aus der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in den Quartalen drei und vier teilweise kompensiert werden sollte.Im zweiten Quartal habe Ströer deutlicher als erwartet von der Belebung des wirtschaftlichen Umfelds profitieren können. Der Ausblick sei konkretisiert worden. Trotz bestehender Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie werde im GJ 2021 weiterhin mit der Fortsetzung der Erholung und weiteren Aufholeffekten gerechnet, was durch den derzeitigen Aufschwung in der Werbebranche bestätigt werde.Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die mittel- bis langfristigen guten Unternehmensperspektiven bestätigt Holger Fechner, Analyst der Nord LB, seine Kaufempfehlung für die Aktie von Ströer. Das Kursziel laute unverändert EUR 88,00. (Analyse vom 17.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Ströer SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.