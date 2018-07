Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

53,30 EUR +2,40% (06.07.2018, 18:19)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (06.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktie: Weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt - ChartanalyseKurz vor Ende dieser Handelswoche drängte sich das Wertpapier des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) in den Fokus der Investoren und zeigt sich durch einen Kurssprung von gut 2,6 Prozent besonders freundlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Ganze spiele sich auch noch im Bereich der unteren Handelsspanne aus den letzten Monaten ab.Die beschriebene Handelsspanne bestehe seit etwas mehr als einem Jahr und definiert sich durch die Kursmarken von grob 50,56 Euro und 66,40 Euro auf der Oberseite. Das obere Verlaufshoch sei Ende Februar etabliert worden, allerdings habe die Aktie nicht mehr über die Jahreshochs aus 2017 zulegen können und sei sukzessiv zur Unterseite wieder abgedriftet. Zu Beginn dieses Monats mache sich aber eine breite Stabilisierung in diesem Bereich der Aktie bemerkbar und könne für ein spekulatives Long-Investment durchaus herhalten. Dabei wurde bereits ein kleinerer untergeordneter Abwärtstrend überwunden, wodurch nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt worden ist, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 06.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:53,15 EUR +2,61% (06.07.2018, 17:35)