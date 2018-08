Kursziel

Ströer-Aktie

(EUR) Rating

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 76,00 Buy Hauck & Aufhäuser Pierre Gröning 03.08.2018 72,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 31.07.2018 69,00 Overweight Barclays Asen Kostadinov 26.07.2018 71 Buy Warburg Research Lucas Boventer 26.06.2018 72,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 05.06.2018 67,00 Kaufen LBBW Bettina Deuscher 05.06.2018 86,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 18.05.2018 64,00 Equal-weight Morgan Stanley Patrick Wellington 16.05.2018 65,00 Hold Commerzbank Sonia Rabussier 15.05.2018 60,00 Hold Kepler Cheuvreux Craig Abbott 15.05.2018

Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

52,35 EUR +1,26% (07.08.2018)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

52,75 EUR (07.08.2018)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (08.08.2018/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor Quartalszahlen zu? 86,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 09. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, Pierre Gröning, in einer Aktienanalyse vom 03.08.2017 das "buy"-Rating mit einem Kursziel von 76,00 Euro bestätigt. Die Q2-Zahlen sollten zeigen, dass die Integration von Dialogue Media gut vorankomme, so der Analyst. Das dürfte auch die Multikanal-Ansatz des Werbespezialisten und Medienkonzerns unterstreichen. Das Wertpapier sei attraktiv bewertet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Ströer-Aktie kommt von Barclays. Asen Kostadinov, Aktienanalyst von Barclays, hat in einer Aktienanalyse vom 26.07.2018 die Ströer-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" und einem Kursziel von 69,00 Euro bewertet. Das Unternehmen dürfte für das zweite Quartal ein weiterhin starkes Umsatzwachstum berichten, so Kostadinov. Jedoch würden dabei die Bereiche mit den geringeren Margen dominieren, was sich entsprechend negativ auf die operative Gewinnmarge auswirken sollte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Börsenplätze Ströer-Aktie: