Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (30.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Aktualisierte Schätzwerte: Auch nach dem unerwartet guten 3Q19 ändere Buchta seine Schätzwerte für GJ19 und GJ20 nicht. Dies bedeute, dass er das 4Q19 mit etwas größerer Vorsicht betrachte. Es gebe hierfür keine fundamentalen Gründe, sondern stelle eine Rückversicherung mit Blick auf die hohe Vergleichsbasis sowie Straumanns Ausblick auf die APAC-Region dar (vorzeitige Käufe im 3Q19 in Japan aufgrund Steuersatzerhöhung im Okt.). 2020 rechne Buchta wieder mit einem beschleunigten org. Wachstum - eine Erwartung, die er auch durch die Telefonkonferenz zum 3Q19 gestützt sehe. Die BLX-Einführung übertreffe sogar noch Straumanns Erwartungen, während bei BLT noch keine Verlangsamung feststellbar sei. Bei den günstigen Implantaten gebe es für Straumann, das hier deutlich besser aufgestellt sei als noch vor ein paar Jahren, genügend Aufwärtspotenzial. Das Aligner-Geschäft verlangsame sich derzeit zwar etwas (Kapazitätsengpässe), dürfte sich 2020 aber wieder dynamischer entwickeln. Dasselbe gelte für das Scanner-Geschäft, das momentan die hohe Nachfrage nicht vollständig befriedigen könne (Werksbrand). Parallel dazu sollten sich 2020/21 sowohl Margen wie FCF nachhaltig verbessern.Da das kurzfristige Interesse an Straumann momentan eher hoch sei, könne der Analyst dafür keinen fundamentalen Grund erkennen. Trotz einer langsameren Makroentwicklung habe Straumann erneut bewiesen, dass keine Verlangsamung sichtbar sei. Nur Lateinamerika sei wegen des schwierigen Umfelds in Brasilien und Argentinien etwas schwächer gewesen, aber EMEA, Nordamerika und APAC würden sich sehr gut entwickeln. Die großen Wachstumsinitiativen seien klar die treibende Kraft und 2020 dürfte noch besser werden.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, belässt deshalb sein "buy"-Rating für die Straumann-Aktie und wiederholt sein Kursziel von CHF 970. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Straumann-Aktie:L&S-Aktienkurs Straumann-Aktie:808,00 EUR +3,52% (30.10.2019, 16:38)