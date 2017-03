ISIN Straumann-Aktie:

CH0012280076



WKN Straumann-Aktie:

914326



Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

QS5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

STMN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Straumann-Aktie:

SAUHF



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (01.03.2017/ac/a/a)



Im Jahr 2014 habe Nobel Biocare rechtliche Schritte in einem Bezirksgerichtsfall sowie eine ITC-Untersuchung eingeleitet und eine Patentverletzung durch das Drive-CM-Implantat von Neodent geltend gemacht. Im Jahr 2015 foche Instradent (Straumann Group) das entsprechende US-Patent von Nobel Biocare an. Nun habe ein Panel von drei Verwaltungsrichtern des Patent Trial and Appeal Board in Washington, DC, zugunsten von Instradent USA entschieden und Patentansprüche in Bezug auf das Nobel-Active-Implantat von Nobel Biocare für nichtig erklärt.Er habe keine Auswirkungen auf Schätzwerte. Positiv sei es für Neodent, da die Analystin glaube, dass das Unternehmen auf guten Weg sei, um zu einem der Hauptkonkurrenten von Nobel Biocare im US-Markt zu werden.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft die Straumann-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde unverändert bei CHF 475,00 gesehen. (Analyse vom 01.03.2017)