Strategieschwenk der FED beflügelt Bankaktien [...]

Wien (www.aktiencheck.de) - Der Strategieschwenk der US-Notenbank und die damit verbundene Versteilerung der Zinskurve haben speziell Finanzwerten einen Schub gegeben - in Europa stiegen etwa BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) (+3,6%), UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) (+3,5%), Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) und Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) (jeweils +3,3%) stärker an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-2,7%) sei am Freitag unter Druck gekommen, da der zuständige US-Bezirksrichter bei den Abschlussarbeiten wegen des angeblich krebserregenden Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für den von dem Agrarchemie- und Pharmakonzern erzielten Milliarden-Vergleich mangelnde Fortschritte kritisiert habe.Der geplante Neustart der Aida-Kreuzfahrten im Herbst habe hingegen die Aktie der US-Muttergesellschaft Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) in Schwung (+6,8%) gebracht. (31.08.2020/ac/a/m)