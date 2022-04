Das KGV 2022e liegt trotz gesenkter Prognosen nur bei 16,7x (Peers: 27,1x), sodass Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Sto-Vorzugsaktie und das Kursziel von 310,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 29.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Sto SE & Co. KGaA:



Sto (ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung/Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. (29.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sto-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sto SE & Co. KGaA(ISIN: DE0007274136, WKN: 727413, Ticker-Symbol: STO3) unverändert zu kaufen.Sto habe gestern den Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt. Während sich umsatzseitig keine Überraschung geboten habe, sei vor allem das Nettoergebnis höher ausgefallen als erwartet. Der Ergebnis-Ausblick spiegele mit einer großen Bandbreite die Unsicherheiten im aktuellen Marktumfeld wider und liege auch im Best Case unter der alten Prognose des Analysten.In 2021 sei der Konzernumsatz wie zuletzt prognostiziert um 11,0% auf 1.590,5 Mio. Euro gewachsen. Für H2 impliziere dies eine deutliche Abnahme des Wachstumstempos (+5,7% yoy vs. H1: +17,1% yoy), was auf geringere Aufholeffekte, neue Corona-Einschränkungen sowie auftretende Lieferengpässe und Verknappungen zurückzuführen gewesen sei. Letzteres habe vor allem den inländischen Markt betroffen, wo Sto auf Gesamtjahressicht deutlich unterproportional (+4,9% yoy) und in H2 nur sehr geringfügig gewachsen sei (+0,9% yoy).Die Rohertragsmarge sei in H2 aufgrund rasch steigender Beschaffungspreise unter Druck geraten und habe sich auf 52,4% (-400 BP yoy) belaufen, allerdings sei der Rückgang u.a. aufgrund positiver Produktmixeffekte geringer ausgefallen als befürchtet. Das EBIT habe daher mit 124,5 Mio. Euro leicht über der Analystenprognose (MONe: 122,6 Mio. Euro) gelegen. Das Nettoergebnis habe mit 92,7 Mio. Euro (MONe: 84,0 Mio. Euro) aufgrund eines positiven Sondereffekts im Finanzergebnis (Übernahme JONAS) sowie einer ungewöhnlich niedrigen Steuerquote (26,0% vs. 5Y-Ø: 32,3%) positiv überrascht.Den Vorschlag einer unveränderten Dividende von 5,00 Euro je Vorzugsaktie werte der Analyst vor diesem Hintergrund als Sicherheitsmaßnahme in Anbetracht zunehmender Unsicherheiten im Marktumfeld.Auch Sto stufe die Beschaffungsrisiken "noch signifikant höher als im Vorjahr" ein und der "enorme Druck auf die Rohertragsmarge" halte nach Unternehmensangaben an. Das EBIT in 2022 erwarte Sto daher in einer Bandbreite von 114 bis 134 Mio. Euro (MONe alt: 142,8 Mio. Euro), die operative Marge dürfte sich demnach zwischen 6,5 und 7,7% bewegen (Vj.: 7,8%). Der unmittelbare Rohstoffbezug von Sto aus Russland und der Ukraine sei jedoch unwesentlich und der Umsatzanteil in beiden Ländern habe sich in 2021 auf < 1% belaufen.Sto profitiere weiter von robusten Megatrends, wenngleich die Marge temporär leiden dürfte. Aufgrund der starken Bilanz (EK-Quote 56,2%; Net-Cash 127,0 Mio. Euro) sei Sto aber sehr krisenfest aufgestellt.