München (www.aktiencheck.de) - Nach den schwachen Stimmungsdaten dieser Woche - von den Einkaufsmanagerindices bis zum ifo-Geschäftsklima - rollt auch kommende Woche eine Menge Sentimentberichte für die Unternehmenswelt auf die Märkte zu, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.Neben den finalen Einkaufsmanagerindices des Londoner Anbieters Markit würden dazu die ISM-Berichte in den USA gehören. "Entscheidend ist, dass jetzt nicht auch noch in den USA Anzeichen aufkommen, dass die schwache Industriestimmung auf den Dienstleistungssektor überschwappt", meine Robert Greil. Der Chefstratege weiter: "Es ist extrem wichtig, dass gerade die bisher recht robuste US-Konjunktur Kurs hält, denn sonst wird das globale Rezessionsgespenst vermehrt spuken". Das Institute for Supply Management (ISM) werde seine Einkaufsmanagerumfrage für September am Dienstag für die Industrie und am Donnerstag für den Dienstleistungssektor publizieren. "Zusammen mit den Auftragseingängen und dem Arbeitsmarktbericht wird Ende der Woche klar sein, ob die US-Konjunktur weiterhin stabiler als anderswo läuft - ich gehe davon aus", so Greil weiter.Während Amerikas Auftragseingänge der Industrie am Donnerstag anstünden, folge der Arbeitsmarktbericht für September am Freitag. In Deutschland komme Letzterer zusammen mit den vorläufigen Inflationszahlen für September am Montag. Ansonsten stünden in Deutschland kommende Woche noch die Einzelhandelsumsätze für August an, die dann für den gesamten Euroraum zusammen mit den Produzentenpreisen am Donnerstag publiziert würden. Und in Großbritannien seien am Montag das finale Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sowie ebenfalls die Einkaufsmanagerindices die Highlights.