München (www.aktiencheck.de) - Mit den fortgesetzten Lockerungsschritten von politischer Seite sollte auch wieder mehr Optimismus einkehren: "Diese Woche dürften die Stimmungsdaten sowohl auf Unternehmens- wie auf Verbraucherseite eine weitere Erholung zeigen", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen vonseiten der Politik wie auch der Notenbanken werde der Konjunkturzyklus sowohl vom Politik- wie vom Liquiditätszyklus unterstützt bleiben. Damit würden alle drei Zyklen in die gleiche Richtung ziehen, was laut Greil bei Ausbleiben einer zweiten größeren Infektionswelle sehr vielversprechend sei.