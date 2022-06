Zu einer Abkühlung der Renditen sei es auch in den USA gekommen. Gleichzeitig seien jenseits des Atlantiks jedoch Aktien gesucht gewesen. Zu Handelsbeginn habe es den Anschein gemacht als würde sich ein ähnliches Bild wie in Europa abzeichnen würden, da Target mit einer Gewinnwarnung für Aufsehen gesorgt habe. Gegen Handelsende hin hätten die Verluste jedoch wieder aufgeholt werden können und die drei bekanntesten Indices hätten allesamt über den Vortageswerten geschlossen.



Sektorseitig hätten sich gestern Energietitel am stärksten gezeigt, welche besonders von den steigenden Ölpreisen profitiert hätten. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent sei gestern nämlich teilweise deutlich über die 120-Dollar-Marke gestiegen und notiere momentan knapp über dieser. Als Reaktion auf den sich gestern schwächer zeigenden US-Dollar sei auch der Goldpreis angezogen. Eine Feinunze werde aktuell zu ungefähr USD 1.848 gehandelt. Der Bitcoin hingegen zeige sich wenig verändert und halte sich nach wie vor knapp über der 30.000er-Marke.



Die Börsen in Asien hätten sich heute Morgen uneinheitlich gezeigt. Während die Indices aus Japan und Hongkong mit grünen Vorzeichen gehandelt worden seien, habe sich Festland-China etwas schwächer gezeigt. Datenseitig lege heute voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) sein Zahlenwerk vor und makroseitig stünden Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf der Agenda. (08.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem durchaus freundlichen Wochenstart flachte die Stimmung gestern an den Börsen in Europa wieder ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aufgrund der immer näher rückenden EZB-Sitzung am Donnerstag seien gestern wieder Inflations- und Zinssorgen im Mittelpunkt des Handelsgeschehens gestanden. Noch dazu seien auch die Zahlen zu den deutschen Auftragseingängen deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Im Gegenzug seien dafür die als sicherer geltenden Staatsanleihen gefragt gewesen, weshalb sich die Renditen etwas abgekühlt hätten.