Linz (www.aktiencheck.de) - Der gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex (bedeutender Frühindikator für Konjunkturentwicklung in Deutschland) überraschte positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Mit 103,8 Punkten liege er deutlich über der Prognose und dem Wert vom Vormonat (101,7). Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate lägen sogar 2,8 Punkte über der Prognose. Diese Aufhellung der Stimmung deutscher Unternehmer sei hauptsächlich auf das (bisherige) Ausbleiben der US-Zölle auf europäische Waren, vor allem Autos, zurückzuführen - ein Ergebnis des Besuchs des EU-Kommissionspräsidenten beim US-Präsidenten vor einem Monat. Im Falle eines globalen Handelskrieges würde die exportorientierte deutsche Wirtschaft schwer leiden (was unter anderem am fallenden ifo-Index der vergangenen acht Monate ablesbar gewesen sei) und auch andere Exportländer in der Region wie Österreich und Tschechien mitreißen. (28.08.2018/ac/a/m)





