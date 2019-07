Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Juni für das Baugewerbe in Großbritannien mit 43,9 Punkten auf den schlechtesten Wert seit der globalen Finanzkrise eingebrochen ist (Mai: 48,6) und am Montag bereits der PMI für das Verarbeitende Gewerbe mit 48,0 Punkten deutlich im kontraktiven Bereich verharrte, steht heute der Dienstleistungs-PMI im Mittelpunkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Gegensatz zu den anderen beiden Sektoren habe sich die Stimmung bei Letzterem im Mai noch "über dem Strich" bei 51,0 Punkten gehalten. Für Juni würden die Analysten infolge der jüngsten Verbesserung bei den zukunftsgerichteten Subkomponenten sogar einen geringfügigen Anstieg auf 51,4 Punkte erwarten. Dennoch bliebe der Index damit weiterhin deutlich unter den Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre und weise somit auf eine bestenfalls verhalten optimistische Stimmung hin. Für das abgelaufene 2. Quartal würden die Analysten daher mit einem negativen BIP-Quartalswachstum von -0,1% und für das Gesamtjahr 2019 mit einem BIP-Zuwachs von nur 1,2% (2018: 1,4%) rechnen.



Der Euro liebäugele vor dem Hintergrund der zunehmenden Gefahr eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens zum Pfund weiter mit der Rückeroberung der Marke von 0,90 GBP. Falle der Dienstleistungs-PMI heute ebenfalls schwächer als erwartet aus (Konsens: 51,0) oder gar in den kontraktiven Bereich zurück, könnte dies der Einheitswährung den entscheidenden Schub hierfür geben. (03.07.2019/ac/a/m)



