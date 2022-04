In den USA hätten sich die wichtigsten Leitindices im Tagesverlauf noch im Großen und Ganzen recht gut gehalten, seien dann aber zum Handelsschluss hin auf Tauchstation gegangen. Von Seiten der veröffentlichten Konjunkturdaten zum persönlichen Konsum oder den erstmaligen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung seien keine richtungsweisenden Impulse gekommen. Sektorseitig hätten in Übersee vor allem die Zykliker stärker gelitten. Mit einem Abschlag von 2,6% auf aggregierter Basis habe der Finanzsektor innerhalb des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die rote Laterne innegehabt, gefolgt vom zyklischen Konsum (-1,9%) und dem Technologiesektor (-1,7%). Am besten hätten sich noch der Versorgersektor (-0,2%) und der defensive Konsum (-0,8%) gehalten.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen uneinheitlich notieren. Während Japan um die Nulllinie pendele und die Börsen in Hong Kong und Korea mit Abschlägen notieren würden, zeige sich Festland-China fester. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart in Europa keine klare Richtung erkennen lassen. Datenseitig stünden heute in Europa PMI-Daten für die Länder Spanien und Italien sowie Inflationsdaten für die Eurozone auf dem Programm. In den richte sich der Fokus auf den Beschäftigungsbericht für den Monat März.



Die Ölpreise hätten gestern mit deutlichen Abschlägen auf die Ankündigung aus dem Weißen Haus reagiert, wonach die USA in Bälde täglich eine Million Fass Rohöl aus den strategischen Reserven freigeben wolle. Die OPEC+-Staaten hätten indes auf ihrer Konferenz beschlossen, am Förderplan festzuhalten, welcher die Erhöhung der täglichen Menge um 432.000 Barrel ab Mai vorsehe. Gold gebe seine gestrigen Zugewinne heute Morgen wieder ab und notiere aktuell bei knapp unter USD 1.940 je Unze. (01.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an Europas Börsen litt am gestrigen Donnerstag unter der jüngsten Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "unfreundliche Staaten" ihre Gaslieferungen ab heute nur noch in Rubel zahlen können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese müssten hierfür ein Konto bei der nicht von Sanktionen erfassten Gazprombank eröffnen, welche die eingezahlten Euro und US-Dollar dann in Rubel konvertiere und an die Gazprom weiterleite. Tags zuvor habe es noch geheißen, dass Russland vorerst weiter Zahlungen in Euro und US-Dollar akzeptieren werde. Wenngleich die nunmehrige Umstellung keine relevanten Auswirkungen haben dürfte, habe den Anlegern die Verwirrung nicht geschmeckt. Die europäischen Leitindices seien mit Abschlägen aus dem Handel gegangen, die sich aber angesichts des im Raum stehenden Gaslieferstopps alles in allem in Grenzen gehalten hätten.