Hamburg (www.aktiencheck.de) - Beim G20-Gipfel ist ein 90-tägiger Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen China und den USA vereinbart worden, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Die Stimmung an den Börsen sei äußerst nervös, es werde eine deutliche Wachstumsverlangsamung eingepreist. Positive Nachrichten würden zu einer Risikoreduzierung genutzt. Auch wenn wir weiterhin deutliches Erholungspotenzial sehen, wird eine Jahresendrally immer unwahrscheinlicher, so Dr. Bernd Meyer weiter. Etwas Positives könne man dieser Entwicklung aber abgewinnen - der Druck auf Donald Trump steige, Deals im Handelsstreit einzugehen.Die letzten zwei Wochen vor Weihnachten seien ereignisreich. Das britische Parlament stimme morgen über das mit der EU verhandelte Abkommen zum Brexit ab, wobei die Wahrscheinlichkeit für eine Ablehnung hoch sei. Am Mittwoch tage die EZB. Am 19. Dezember folge die Sitzung der FED, von der eine weitere US-Leitzinserhöhung erwartet werde. Von der Bank of England am 20.12. werde keine Aktion erwartet, jedoch dürften die jüngsten Warnungen vor einem harten Brexit wiederholt werden. Der morgige ZEW-Index dürfte eingetrübte Konjunkturerwartungen widerspiegeln. Diese Woche stünden in den USA die Produzenten- und Verbraucherpreise sowie am Freitag die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Fokus. In Europa würden am Freitag die Einkaufsmanagerindices für Deutschland, Frankreich und die Eurozone veröffentlicht, die leicht schwächer erwartet würden. (10.12.2018/ac/a/m)