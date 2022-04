Hier gehe man davon aus, dass die Renditekurve der wichtigste Indikator für eine Rezession sei. Auch könnte die aktuell grüne Ampel für den Immobilienmarkt schnell auf Rot umspringen. Denn die letzten zwei Jahre hätten zu einer rasanten Blasenbildung auf dem Immobilienmarkt geführt. Gründe seien die außergewöhnliche Geldpolitik und das veränderte Verbraucherverhaltens während des Lockdowns gewesen.



Vereinfacht gesagt: Wer zu Hause bleiben müsse, gebe gern einen größeren Teil seines heutigen - und künftigen - Vermögens für eine Immobilie aus. Zweifellos sei die Lage dieses Mal anders als in früheren Phasen; der Indikator könnte also unzuverlässig sein. Zudem könnte die Ampel schnell auf Rot springen, wenn die Wirtschaft sich wieder normalisiere und die Immobilienblase dann platze. Pessimistisches Fazit: Dieses grüne Signal sollte ignoriert werden.



Optimistisches Szenario: Grün überwiege



Auch hier ließe sich das Argument "Diesmal ist es anders" heranziehen. Ansatzpunkt wäre ebenfalls die Renditekurve: Die Zentralbanken hätten die langfristigen Zinssätze im Zuge der quantitativen Lockerung (QE) nach unten gedrückt. Diese Intervention habe die Signalwirkung der Renditekurve stark beeinträchtigt. Die Laufzeitprämie sei also durch die lockere Geldpolitik zerstört worden.



Mit Blick auf den Ölpreis könnte man auch so argumentieren: Der prozentuale Preisanstieg vor Beginn des Ukrainekriegs sei einfach eine Erholung des pandemiebedingten Ölpreisverfalls gewesen. Optimistisches Fazit: Beide rote Ampeln ignorieren.



Arbeitsmarkt als Signal für wirtschaftliche Stärke



Eine Rezession sei definiert als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum. Das sei deswegen ein Grund zur Sorge, weil eine Rezession zu mehr Arbeitslosigkeit führe. Daher sollte man sich die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt genauer ansehen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei in den USA größer als die Zahl der Arbeitssuchenden. Eine erhöhte Arbeitslosigkeit sei nicht zu erkennen. Daher wage Woolnough die Aussage: Es stehe keine Rezession vor der Tür.



Die US-Notenbank FED werde die Geldpolitik straffen und damit die wirtschaftliche Entwicklung abbremsen. Auch das Wirtschaftswachstum werde begrenzt sein, weil bei Vollbeschäftigung das potenzielle Wachstum definitionsgemäß durch das fehlende Angebot an Arbeitskräften eingeschränkt sei.



Dennoch halte Woolnough eine Rezession in naher Zukunft für unwahrscheinlich. Anleger sollten die Signale zwar beobachten, aber auch bei weiterer Straffung sollte es in naher Zukunft keinen Ausfallzyklus bei Anleihen geben.







