Am Freitag einigte sich BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) mit dem Betriebsrat auf einen Stellenabbau von 6.000 Stellen, der ohne betriebsbedingte Kündigungen möglich sein sollte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Wochenende sei weiterhin Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) im Fokus gestanden. Nachdem die Bilanz für 2019 wegen eines Fehlbetrags von EUR 1,9 Mrd. immer noch nicht habe vorgelegt werden können, habe die Aktie am Freitag knapp 35% verloren. Inzwischen sei der Vorstandschef Markus Braun zurückgetreten. Heute Nacht habe der Vorstand in einer Ad-hoc-Meldung eingestanden, dass die EUR 1,9 Mrd., die angeblich auf Treuhandkonten lägen, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht exisitieren würden. Die vorläufigen Ergebnisse für 2019 seien zurückgezogen worden.Mit heute steigt die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+3,1%) in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) ab, im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ersetzt werde das Unterhemen durch den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF). Am kommenden Donnerstag finde die außerordentliche Hauptversammlung der Lufthansa statt, bei der über das Rettungspaket der Bundesregierung abgestimmt werden solle.