XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,405 EUR +11,57% (15.02.2018, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,399 EUR +9,32% (15.02.2018, 10:17)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.02.2018/ac/a/d)





Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff will Hauptversammlung abhalten - AktiennewsSteinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) wird ihre Aktionäre zu gegebener Zeit zu ihrer am 20. April 2018 stattfindenden Hauptversammlung einladen.Die Einladung zur Hauptversammlung wird die Tagesordnung der Hauptversammlung enthalten, die u.a. Vorschläge für die Ernennung der amtierenden Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft enthält. Der Aufsichtsrat beabsichtigt zudem, der Hauptversammlung Vorschläge zur Bestellung bestimmter neuer Mitglieder des Aufsichtsrats und zur Wiederwahl einiger ihrer bestehenden Mitglieder zu unterbreiten. Eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen.Angesichts der laufenden Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) im Hinblick auf bestimmte Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung werden Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss der Gesellschaft für das am 30. September 2017 endende Geschäftsjahr (der "Konzernabschluss 2017") einschließlich der vorgeschlagenen Übernahme den Aktionären der Steinhoff International Holdings N.V. während der Hauptversammlung nicht vorgelegt. Nach dem Abschluss der Untersuchungen wird so bald wie möglich eine separate Hauptversammlung der Aktionäre der Steinhoff International Holdings N.V. einberufen, auf der die Vorschläge für den Konzernabschluss 2017, einschließlich ihrer Annahme, den Aktionären unterbreitet werden.