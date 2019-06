Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



0,0768 EUR -3,15% (25.06.2019, 11:57)



0,077 EUR -2,16% (25.06.2019, 12:12)



NL0011375019



A14XB9



SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sei bei den Spekulanten noch einmal Hoffnung auf eine Trendwende beim angeschlagenen Möbelhändler Steinhoff aufgekeimt. Doch mittlerweile sehe es wieder düster aus. Am Dienstag crashe die Steinhoff nachrichtenlos um fünf Prozent. Schon bald könnte es einen traurigen Rekord geben.Am Dienstagvormittag koste eine Steinhoff-Aktie nur noch 0,0758 Euro. Damit sei der Titel nur noch einen Hauch vom Rekordtief bei 0,071 Euro entfernt. Diesen Stand habe die Aktie vor fast genau einem Jahr am 29. Juni 2018 markiert.Vor sechs Wochen habe Steinhoff nach einem Zwischenspurt vor den Zahlen für 2017 noch bei 0,13 Euro notiert. Wer das Verlaufshoch zum Einstieg genutzt habe, beklage nun einen Kursverlust von 42 Prozent.Das Eigenkapital habe sich im Geschäftsjahr 2018 auf gerade einmal 641 Millionen Euro belaufen.Derzeit könne kein Mensch sagen, ob Steinhoff der Befreiungsschlag gelinge. Der Aktienkurs spreche Bände.Die Steinhoff-Aktie bleibt ein Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2019)