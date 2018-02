Aktionären und anderen Anlegern der Steinhoff International Holdings N.V. werde geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,4132 EUR +5,19% (28.02.2018, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,422 EUR +7,11% (28.02.2018, 17:05)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (28.02.2018/ac/a/nw)





Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff legt Eckdaten für Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2017/18 vor - Neue Personalien - AktiennewsDie Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) hat heute ihren Bericht über das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018, das am 31. Dezember 2017 endete, veröffentlicht.Der Bericht und ein aktuelles Schreiben von Frau Heather Sonn, Vorsitzende der Steinhoff International Holdings N.V., seien auf der Website des Unternehmens unter www.steinhoffinternational.com verfügbar.http://www.steinhoffinternational.com/downloads/2018/latest-results/Steinhoff%20trading%20update%20Q1%202018.pdfDie Steinhoff International Holdings N.V. werde ihre Aktionäre zu gegebener Zeit zu einer am Freitag, dem 20. April 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung einladen. Die Einladung zur Hauptversammlung werde u.a. die Tagesordnung der Hauptversammlung und die Vorschläge des Aufsichtsrates zur Ernennung von Frau Khanyisile Kweyama, Frau Moira Moses, Herrn Dr. Hugo Nelson, Herrn Clive Thomson, Herrn Peter Wakkie und Frau Alexandra Watson als neue unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats der Steinhoff International Holdings N.V. enthalten.Die Hauptversammlung werde auch Vorschläge zur erneuten Bestellung von Frau Heather Sonn, Herrn Dr. Johan van Zyl, Herrn Dr. Steve Booysen und Frau Angela Krüger-Steinhoff in den Aufsichtsrat der Steinhoff International Holdings N.V. enthalten. Die unabhängigen Mitglieder des Aufsichtsrats wollten auf der Hauptversammlung ein klares Mandat der Aktionäre für ihren Verbleib im Konzern und in ihren Rollen erhalten, so Sonn.Um den geordneten Übergang des Aufsichtsrats in die neuen Mitglieder zu erleichtern und eine ganz neue und unabhängige Aufsicht über die Steinhoff International Holdings N.V. zu erhalten, hätten Herr Len Konar, Herr Claas Daun und Herr Bruno Steinhoff seien mit Wirkung vom heutigen Tag vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Keiner von ihnen werde daher auf der Hauptversammlung eine erneute Bestellung in den Aufsichtsrat beantragen.