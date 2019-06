Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.870 Millionen Südafrikanische Rand (53,6 Millionen Euro) verlange Steinhoff von seinem Ex-CEO Markus Jooste zurück. Aus einer entsprechenden Klage zitiere die südafrikanische Financial Mail. Auch gegen eine weitere ehemalige Führungskraft gehe der durch einen Bilanzskandal schwer erschütterte Möbelkonzern demnach vor.Umgerechnet 16,75 Millionen Euro fordere Steinhoff von seinem ehemaligen Finanzchef Ben la Grange, heiße es in dem Artikel. Bei Jooste solle es um sein Basisgehalt und Boni von 2009 bis 2015 gehen. Bei la Grange um Zahlungen, die er zwischen 2015 bis Anfang 2018 erhalten habe. Dazu kämen Zinsen und Rechtskosten. Steinhoff werfe seinen Ex-Angestellten vor, sich ungerechtfertigt bereichert zu haben.Jooste gelte als Hauptverdächtiger in dem Bilanzskandal, der Steinhoff an den Rand der Pleite getrieben habe. Er selbst habe im vergangenen Jahr gegenüber dem südafrikanischen Parlament erklärt, sich keiner Unregelmäßigkeiten bewusst gewesen zu sein, als er Steinhoff am 5. Dezember 2017 verlassen habe. Joste habe die Verantwortung in Richtung Deloitte geschoben, die zu den vier größten Wirtschaftsprüfern der Welt zählen würden.Ex-Steinhoff-CFO la Grange schiebe die Schuld für den Skandal wiederum auf Jooste und moniere zudem, dass Deloitte und Steinhoff die Arbeit teilweise an kleinere Prüfer ausgelagert hätten.Der Aktionär meine: In der angespannten Situation, in der sich Steinhoff befinde, könnte dem Konzern auch helfen, wenn er nur einen Teil der Summe zurückerhalten würde. Viel wichtiger dürfte Steinhoff aber sein, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Schuld für die Scheingeschäfte bei Jooste und seinen mutmaßlichen Mittätern gelegen habe. Die Klage sei vor allem ein weiterer Schritt, um den Fall aufzuklären und abschließen zu können und Vertrauen zurückzugewinnen. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg.Anleger sollten die Steinhoff-Aktie weiter meiden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)