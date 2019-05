XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,096 EUR -2,44% (16.05.2019, 14:51)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0961 EUR -3,51% (16.05.2019, 15:05)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.05.2019/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Steinhoff-Aktie werde an der Börse weiterhin rauf- und runter gezockt. Nach einer kurzen zwischenzeitlichen Erholung gehe es auch am Donnerstag wieder abwärts für das Papier des südafrikanischen Konzerns. Mittlerweile sei eine Steinhoff-Aktie keine 10 Cent mehr wert.Dabei sei 2019 zunächst viel versprechend für die Spekulanten gelaufen. Zocken mit Penny Stocks sei aber sehr riskant. Ganz schnell seien die Kursgewinne, die zwischenzeitlich angefallen seien, wieder weg. Und Steinhoff sei das beste Beispiel dafür.Nun würden die Zocker, die auf eine Steinhoff-Rettung setzen, sehnsüchtig auf den 18. Juni warten. Dann werde der schwer angeschlagene Möbelkonzern aller Voraussicht nach den Geschäftsbericht für 2018 vorlegen. Möglicherweise gebe es weitere Informationen zu den Vermögenswerten von Steinhoff.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: