Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (28.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Anderthalb Jahre sei es nun her, dass die Bilanzmanipulationen bei Steinhoff ans Licht gekommen seien. Einige Details habe die Öffentlichkeit zwar erfahren, doch noch immer gebe es viele Fragen. Zum Beispiel: Wer sei der hauptverantwortliche Strippenzieher? Verdächtigt werde Ex-CEO Markus Jooste. Der sei abgetaucht.870 Millionen Südafrikanische Rand (53,6 Millionen Euro) verlange Steinhoff von Jooste zurück. Ein Betrag, den der schwer angeschlagene Möbelhändler gut gebrauchen könne.Doch die Frage, die sich alle stellen würden: Wo sei Jooste bloß? Warum schweige er immer noch? Seine letzte Wortmeldung datiere von 2018. Damals habe er unter Eid vor dem Parlament in Südafrika seine Unschuld beteuert.Er sei sich keiner Unregelmäßigkeiten bewusst gewesen, als er Steinhoff am 5. Dezember 2017 verlassen habe, so der Ex-Chef. Joste habe die Verantwortung in Richtung Deloitte geschoben, die zu den vier größten Wirtschaftsprüfern der Welt zählen würden.Ebenfalls sonderbar: Jooste habe es irgendwie geschafft, dass Großaktionär und Ex-Aufsichtsratschef Christo Wiese nichts von seinem Privatleben mitbekommen habe. "Es wird behauptet, dass Jooste jahrelang eine Freundin hatte. Ich wusste nichts davon. Hätte ich davon gewusst, hätte ich ihn deswegen zur Rede gestellt", so Wiese im Interview mit CNBC. "Wenn ein Mann jeden Tag seine Frau belügen kann, warum sollte er dann nicht seine Kollegen oder seinen Aufsichtsrat anlügen? Ich habe früher zwei, drei Vorstände gefeuert, weil sie außereheliche Affären hatten."Der Fall Steinhoff sei völlig verzwickt. Es sei fraglich, ob jemals alle Details herauskommen würden. Wie viel am Ende die Öffentlichkeit erfahre, hänge zu einem großen Teil von Markus Jooste ab. Der allerdings verhalte sich wie ein Chamäleon - die Schuld suche er zudem bei anderen.