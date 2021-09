Die Meldungen und die Kursbewegung am Montag würden erneut belegen, was "Der Aktionär" seit Jahren schreibe: Steinhoff sei eine äußerst spekulative Aktie in Zocker-Händen. Die Unsicherheiten seien groß, das Risiko nicht kalkulierbar. Das müsse man sich nicht antun, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2021)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (07.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Völlig irre Kursbewegung bei der Steinhoff-Aktie: Von 22 Cent sei es am Montagnachmittag in wenigen Minuten runter auf 6 Cent gegangen, bevor sich der Kurs gegen Abend zunächst bei rund 17 Cent und einem Minus von rund 23% eingependelt habe. Unterdessen habe es am Montag allein von Steinhoff insgesamt sechs Mitteilungen gegeben.Eigentlich sollte Montag der Tag der Einigung werden. Dann habe Steinhoff zunächst gemeldet: Die Versammlung mit SIHPL-Vertragsgläubigern werde auf Donnerstag verschoben (SIHPL=Steinhoff International Holdings Proprietary Limited). Anordnung vom Western Cape High Court in Südafrika.Grund dafür sei ein Eilantrag Steinhoffs gegen die Titan Group und mit ihr verbundene Unternehmen gewesen. Steinhoff habe die Art eine Zustimmung zu einem Vergleich erzwingen wollen. Es bestünden offenbar Unstimmigkeiten in Bezug auf eine Teilabfindung in Form von Pepkor-Aktien.Unterdessen heiße es in einer Bloomberg-Meldung, Titan sei laut Christo Wiese (prominenter Steinhoff-Investor und Besitzer von Titan) zu einer Einigung bereit, wenn "gewisse Unsicherheiten" ausgeräumt werden könnten.Kurz nach 15 Uhr sei unter extrem hohem Volumen der komplette Aufwärtstrend bei der Steinhoff-Aktie abverkauft worden. Einer der Knackpunkte bleibe, dass der Tekki-Town-Antrag auf vorläufige Liquidation Steinhoffs noch nicht vom Tisch sei. Eine Gerichtsentscheidung, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, sei wohl Auslöser des Kursrutsches.Dann die Erholung. Um 17:30 Uhr eine weitere Meldung zu den Rechtsstreitigkeiten. Dazu neue Termine zur Fortsetzung eines Hauptverfahrens (9., 14. und 15. September).Sechs Mitteilungen zum juristischen Tauziehen nach dem Milliarden-Bilanzskandal habe es allein am Montag auf der Steinhoff-Homepage gegeben.