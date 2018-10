Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff bleibe Deutschlands Zocker-Aktie Nummer 1. Jedoch hätten die Zocker aktuell einfach kein Glück. Auch der Donnerstag bringe nichts - außer Verlusten.Die Aktie setze ihre Talfahrt fort. Am Donnerstag büße sie 2,8% ein. Damit sei der Wert nur noch einen Hauch vom 3-Monats-Tief bei 0,119 Euro entfernt.Neuigkeiten gebe es aus Großbritannien. Dort habe das Oberste Zivilgericht der Steinhoff-Tochter Stripes U.S. Holding erlaubt, ein Treffen mit den Geldgebern durchzuführen. Thema solle die geplante Restrukturierung des Unternehmens sein.Steinhoff erinnere an eine Black Box. Etliche Fragen seien offen, wann die Antworten kämen, sei ungewiss.Die Steinhoff-Aktie wird wohl vorerst ein Spielball der Zocker bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2018)