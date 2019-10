XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Freidrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Im Exklusiv-Interview habe Steinhoff-CEO Louis du Preez die Einschätzung des "Aktionärs" bestätigt, dass die Rechtsstreitigkeiten das drängendste Problem seien, vor dem der südafrikanische Konzern nach dem Bilanzskandal stehe. Wenn es nicht "auf die eine oder andere Art" gelinge, eine Lösung zu finden, "stehen wir vor ernsthaften Schwierigkeiten", habe du Preez gesagt. Steinhoff stehe immer noch in regem Kontakt zu den Klägern. Es gehe darum, sicherzustellen, dass alle fair behandelt würden.Nach dem Absturz der Steinhoff-Aktie sei das international aufgestellte Unternehmen von (Ex-)Anlegern verklagt worden. Die wesentlichen Klagen würden v.a. aus Deutschland und Südafrika stammen. Unter den Geschädigten seien auch institutionelle Anleger. Dazu kämen Vertreter aus den Niederlanden, die insbesondere Ansprüche von Kleinanlegern geltend machen würden. Die Verhandlungen um einen Vergleich würden andauern. Zudem solle sich Steinhoff bezüglich möglicher Entschädigungszahlungen dem Vernehmen nach auch in Verhandlungen mit Versicherern und Wirtschaftsprüfern des Unternehmens befinden, so Lars Freidrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: