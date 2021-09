Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei schnell gegangen: Erst gestern habe Steinhoff angekündigt, im großen Stil einen Teil seiner Pepkor-Beteiligung zu Geld machen zu wollen. Heute gebe es bereits die Vollzugsmeldung. Platzierung erfolgreich! Steinhoff habe dabei im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus ein gutes Geschäft gemacht. Anleger würden aber nicht brauchen auf eine Dividende zu hoffen.370 Millionen Pepkor-Aktien seien bei interessierten Profi-Anlegern untergebracht worden. Damit verschaffe sich Steinhoff rund 400 Millionen Euro. Der Abschlag gegenüber dem Schlusskurs der Pepkor-Aktie vom Montag betrage 9 Prozent.Zum Vergleich: Selbst nachdem sich der Steinhoff-Kurs vom Tief aus vervielfacht habe, bringe es das Unternehmen gerade mal auf 766 Millionen Euro Börsenwert.Die Platzierung sei schnell erfolgt. Der Abschlag gehe in Ordnung. Das Geld werde in den Vergleich mit den Gläubigern fließen. Bislang seien jedoch noch nicht alle Rechtsstreitigkeiten rund um den ehemaligen MDAX -Konzern ausgeräumt. Dazu komme eine Milliarden-Schuldenlast. Was letztendlich für Aktionäre übrig bleibe, sei völlig ungewiss.Kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 14.09.2021)