Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Konzern sei noch längst nicht über den Berg. Noch immer gebe es keine endgültige Einigung im Streit mit Klägern und Gläubigern. Der Kurs der Steinhoff-Aktie sei in den vergangenen Wochen trotzdem deutlich gestiegen. Besonders eine Neuigkeit dürfte dabei ausschlaggebend gewesen sei.Zuletzt habe die europäische Pepco Group mit überraschend guten Zahlen in der Corona-Krise den Steinhoff-Kurs nach oben getrieben. Passend dazu hole Steinhoff wieder den Plan aus der Schublade, Pepco-Anteile an der Börse zu Geld zu machen. Das könnte der Schuldenreduzierung dienen.Der Haken: Steinhoff würde gegebenenfalls einen weiteren Teil seines verbliebenen Tafelsilbers verscherbeln. Der Aktienkurs versuche sich unterdessen an einer Bodenbildung. Wer nicht zufällig in der Nähe der bisherigen Tiefs gekauft habe, habe angesichts der Kursentwicklung in den vergangenen drei Jahren davon allerdings kaum etwas.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link