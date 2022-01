So optimistisch die Börsenpläne der Steinhoff-Beteiligung auch stimmen mögen, letztlich bleibt das in Finanznot geratene Möbel-Unternehmen auf Gedeih und Verderb von einer positiven Geschäftsentwicklung abhängig, so Martin Mrowka. Noch würden Schulden in Höhe von mehr als 10 Mrd. Euro auf der südafrikanisch-niederländischen Holding mit Schwerpunkt Einzelhandel lasten.



DER AKTIONÄR rät weiterhin vom Kauf der Steinhoff-Aktie ab, auch wenn die jüngsten Kursgewinne verlockend erscheinen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 10.01.2022)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Einzelhandelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der amerikanische Bettwaren-Händler Mattress Firm, nach eigenen Angaben führend in den USA, wolle wie im September bereits anvisiert, in New York an die Börse gehen. Nun habe die Matratzenfirma den Prospekt für ihren Börsengang veröffentlicht. Das sorge bei Steinhoff-Aktionären am Montag für Hoffnung. Denn die in Finanznot geratene Möbel-Holding sei zu etwa 50 Prozent an Mattress Firm beteiligt. Aber...Der in Houston ansässige Einzelhändler Mattress Firm habe im Jahr 2018 Insolvenz angemeldet. Nach einer umfangreichen Sanierung wolle das Unternehmen nun durch den Börsengang 100 Mio. US-Dollar aufbringen, schreibe das Magazin "Barron's".Das Unternehmen wolle Aktien der Alt-Eigentümer an die Börse bringen, habe aber noch nicht bekannt gegeben, wie viele Aktien es konkret anbieten werde oder in welcher Preisspanne. Das werde erst mit zukünftigen Einreichungen kommen, bestätige Steinhoff in einer Mitteilung. Die 100 Mio. Dollar in der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung würden als Platzhalter gelten, der sich mit weiteren Informationen ändern werde.Mattress Firm schreibe noch Verluste. In dem am 28. September beendeten Geschäftsjahr sei ein Verlust von 165,1 Mio. Dollar erwirtschaftet worden, während der Umsatz um fast 35 Prozent auf 4,39 Mrd. Dollar geklettert sei.Steinhoff sollte als Großaktionär von dem IPO profitieren. Aber: Steinhoff International Holdings NV wolle im Rahmen des geplanten Börsengang der US-Matratzen-Einzelhandelskette keine Aktien von Mattress Firm im Rahmen des Angebots verkaufen, schreibe "MarketScreener". Aus dem IPO würde Steinhoff also nicht unmittelbar profitieren. Zu den verkaufenden Aktionären würden indes einige der Gläubiger von Steinhoff gehören.Die Vergleiche mit den Gläubigern mit den etwas kryptischen Bezeichnungen "SHIHPL NQC Settlement" und "TT Settlement" seien zum Jahresende formell bestätigt worden.An der Börse sorge die IPO-Meldung der Steinhoff-Beteiligung für einen Kurssprung. Im frühen Handel klettere die Steinhoff-Aktie im Handel via Tradegate bis auf 0,31 Euro, sei zuletzt aber wieder unter 0,30 Euro zurückgefallen.