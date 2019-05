Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Auf diesen Termin habe die Börse monatelang gewartet. Der südafrikanische Möbelhändler Steinhoff habe am Dienstag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Unterm Strich habe das Unternehmen einen Milliardenverlust verbucht. Der Ausblick falle düster aus - und trotzdem würden die Zocker bei der Aktie zugreifen.Steinhoff habe 2017 mit einem operativen Verlust in Höhe von 3,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Das habe der Konzern am Dienstagabend bekannt gegeben. 2016 habe der Möbelkonzern noch einen operativen Gewinn von 278 Millionen Euro eingefahren.Der Umsatz sei 2017 von 16,1 Milliarden auf 18,8 Milliarden Euro geklettert, was durch die Übernahme von Mattress Firm aus den USA und der britischen Poundland begünstigt worden sei.Die Betriebskosten würden laut dem Unternehmen wesentlich höher sein und die Finanzierungskosten würden steigen. Allerdings arbeite Steinhoff daran, die Verwaltungskosten zu senken und weniger zu investieren, um den Cashflow zu stärken.Wahrscheinlich sei es Letztgenanntes, das die Spekulanten am Mittwoch zunächst in Euphorie versetze und die Aktie kräftig angetrieben habe. Zwischenzeitlich sei der Penny-Stock um 14 Prozent geklettert. Doch die Situation bei Steinhoff sei nach wie vor sehr schwierig. Zum einen belaste der Bilanzskandal, zum anderen sei der Handel mit Möbeln generell kein florierendes Geschäft.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät die Finger von der Steinhoff-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 08.05.2019)