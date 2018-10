XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1145 EUR -4,66% (31.10.2018, 16:58)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,114 EUR -5,00% (31.10.2018, 17:15)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (31.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der angeschlagene Konzern plane offenbar den Verkauf von Immobilien innerhalb der französischen Möbelkette Conforama. Den Anlegern reiche der im Raum stehende Preis nicht. Der Wert des Portfolios betrage ca. 800 Mio. Euro, berichte u.a. die Nachrichtenagentur Bloomberg.Die Situation bei Steinhoff bleibe angespannt. Das Unternehmen zu bewerten, sei fast unmöglich. Die Steinhoff-Aktie werde aller Voraussicht nach ein Spielball der Zocker bleiben, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: